The Witcher 4, in arrivo un primo sguardo al Geralt di Liam Hemsworth?

I cambiamenti introdotti in The Witcher 4, e in particolare la sostituzione di Henry Cavill nel ruolo del protagonista, rappresentano una sfida del tutto inedita per i produttori della fortunata serie televisiva. Stando a dei rumor, il nuovo Geralt, interpretato da Liam Hemsworth sarà presto mostrato ai fan in anticipazione della nuova stagione.

Dopo aver riportato le dichiarazioni di Freya Allan a proposito della svolta dark per Ciri in The Witcher, torniamo ad occuparci del nuovo capitolo dell’adattamento Netflix per condividere le ultime indiscrezioni a proposito della presentazione del nuovo Geralt al pubblico dello show.

Secondo Redanian Intelligence, infatti, Hemsworth, che inizierà le riprese per lo show a metà dell’aprile 2024, si starebbe preparando fisicamente per il ruolo facendosi crescere la barba e impegnandosi in un intenso allenamento che lo avrebbe già fatto diventare parecchio più muscoloso.

Le riprese della quarta stagione dovrebbero durare da aprile a novembre 2024, con il nuovo capitolo che, salvo imprevisti di sorta, potrebbe debuttare nell’estate del 2025.

A proposito del recasting, il produttore Tomek Bagisnki ha già espresso la sua convinzione: “Ho già visto Hemsworth con il trucco e con il look che avrà nella serie. E ha un aspetto fantastico. Gli verrà dato spazio, gli verrà data la sua voce. Deve scoprire questo personaggio da solo. E, per me, è follemente emozionante. Sarà una grande scoperta”.

In attesa di poter vedere qualcosa di concreto della serie e di poter finalmente scoprire l’aspetto del nuovo protagonista, vi lasciamo alla notizia che Laurence Fishburne sarà Regis in The Witcher 4.