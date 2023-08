The Witcher 4, l'aspetto di Liam Hemsworth come Geralt? Parla il produttore

Neanche il tempo per dire addio al Geralt di Henry Cavill nella nostra recensione di The Witcher - Stagione 3, che il dibattito sul nuovo interprete è tornato in primissimo piano, tra scetticismo e curiosità, con alcune interessanti dichiarazioni di uno dei produttori.

A tornare sul Geralt di Liam Hemsworth, stavolta, è stato Tomasz Bagiński, che si è da poco espresso anche su un altro tema sempre attuale, dando la sua versione su quanto potesse essere giusto semplificare i libri nella trasposizione di The Witcher per lo show Netflix.

Il produttore esecutivo ha ammesso di aver già visto Hemsworth nei panni di Geralt "e sembra davvero fantastico". La parte più dura, però, sarà quella di riuscire a raccogliere la tutt'altro che leggera eredità lasciata da Cavill e far proprio il personaggio dell'ammazzamostri. A questo proposito, Bagiński ha spiegato che "gli sarà dato spazio, gli sarà data voce in capitolo. Ha bisogno di scoprire il personaggio da solo. Per me, questa cosa è troppo esaltante, soprattutto nel mondo dei libri, dove è sempre presente quest'alone di insicurezza".

"Sarà una splendida scoperta" rifare conoscenza con il Witcher, chiosa il produttore, evidentemente in fermento per la messa in scena della quarta stagione di The Witcher, che dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming chiaramente non prima del 2024.