The Witcher 4: le battaglie più spettacolari nei prossimi episodi, secondo i libri

Il rischio un buon numero di fan abbandoni The Witcher dopo il finale della terza stagione è decisamente concreto: la serie Netflix soffrirà con la sua quarta stagione un re-casting tutt'altro che indolore sostituendo Henry Cavill con Liam Hemsworth, e la cosa è destinata a far danni. Chi ha letto i libri, però, potrebbe avere degli stimoli in più.

Già, perché l'immediato futuro della serie dovrebbe riservarci delle battaglie davvero interessanti, almeno stando alle pagine scritte da Andrzej Sapkowski: pensiamo già allo scontro tra Geralt e Vilgefortz, ma anche a quello tra la new entry Leo Bonhart e i Ratti, per non parlare di Ciri chiamata ad affrontare la banda di Skellen sullo scenario di un lago ghiacciato.

Anche lo scontro tra la stessa Ciri e il già citato Leo Bonhart dovrebbe rappresentare un valido motivo d'interesse, mentre la battaglia di Brenna potrebbe rappresentare un esperimento decisamente interessante visto il non coinvolgimento di nessuno dei protagonisti principali (Sapkowski ce la racconta attraverso i punti di vista di vari personaggi coinvolti).

Cosa dire, infine, dell'inevitabile scontro tra Yennefer e Vilgefortz? Insomma, i momenti epici non dovrebbero mancare di certo: basteranno a curare la ferita infertaci dall'addio di Henry Cavill? Diteci la vostra nei commenti! In giro, intanto, si parla già della possibilità che The Witcher chiuda con la quinta stagione.