The Witcher 4: nel cast arriva anche una star di Game of Thrones

Il cast di The Witcher 4 si arricchisce grazie alla conferma della presenza di Clive Russell, attore britannico che abbiamo già potuto vedere in Game of Thrones e che andrà a prendere parte alla penultima stagione dell’adattamento televisivo dei romanzi della Saga di Geralt di Rivia ideato da Lauren Schmidt Hissirich per Netflix.

Dopo aver riportato che la quinta stagione di The Witcher segnerà la fine della serie tv, torniamo ad occuparci dello show televisivo per condividere l’ufficializzazione dell’entrata nel gruppo di attori dell’interprete nato a Reeth.

Un video pubblicato per annunciare le novità relative all’inizio dei nuovi lavori mostra infatti alcuni momenti in cui gli attori vengono chiamati a leggere la sceneggiatura, preparandosi per le riprese, anticipando la presenza di alcuni nuovi attori nei panni di personaggi ancora inediti.

Russell entrerà nello show nel ruolo di Stribog, un cantastorie mutaforma che si finge un mendicante e vaga per il continente barattando storie in cambio di cibo e alloggio.

Insieme al Sir Brynden Tully della serie dedicata alla saga letteraria di George R.R. Martin si aggiungeranno al cast anche Serrana Su-Ling Bliss e Linden Porco.

I due capitoli finali di The Witcher saranno girati senza soluzione di continuità, cercando, nonostante la complicazione data dalla sostituzione dell’attore protagonista, di regalare un finale degno al prodotto televisivo dell’amato e ricco franchise.

In attesa di poter scoprire di più sulla quarta stagione, vi lasciamo alla foto di Liam Hemsworth, pronto per interpretare Geralt in The Witcher.

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti oggi su