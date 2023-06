The Witcher 4, come si sta preparando Liam Hemsworth per il ruolo?

Mentre cominciano le riprese di The Witcher 4, ci arrivano nuovi aggiornamenti sull'intensa preparazione del 'nuovo arrivato' Liam Hemsworth.

Per chi non lo sapesse, nella prossima stagione di The Witcher Hemsworth sostituirà Henry Cavill, volto storico del personaggio di Geralt of Rivia.

Durante un'intervista per GamesRadar+ Joey Batey (nonché interprete di Jaskier) rivela alcune informazioni trapelate dalla sua corrispondenza con Liam Hemsworth: "Sono stato in contatto con lui. Abbiamo inviato e-mail, ci siamo scambiati le nostre citazioni preferite dai libri e cose del genere. [...] Non credo che nessuno di noi sia nella posizione di consigliare sull'interpretazione di Geralt ma ci sta buttando dentro. Il suo regime di allenamento è folle e ha divorato i libri".

Insomma, pare che l'attore si stia davvero immergendo nel ruolo, allenando estremamente il suo fisico ma anche ampliando profondamente la sua conoscenza sul mondo di riferimento. Premesse promettenti per l'attore, che eredita un ruolo non esattamente facile. Considerate che, nel frattempo, l'entrata di Hemsworth non è stata proprio gradita dai fan, che si erano affezionati all'interpretazione di Henry.

Non resta dunque che aspettare la resa di un tale studio e di un simile allenamento sul piccolo schermo. Nel frattempo, avete avuto modo di vedere la terza stagione di The Witcher? Com'è stato 'dire addio' a Henry Cavill? Lasciateci un commento per farcelo sapere.