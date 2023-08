The Witcher 4, tutte le domande a cui la prossima stagione dovrà rispondere

Il finale della quarta stagione di The Witcher ha spalancato le porte a nuove domande piuttosto che fornito risposte a quelle che già avevamo in mente: le questioni da affrontare durante le prossime stagioni della serie Netflix non mancano di certo, e alla luce di questo season finale abbiamo cercato di individuare le più importanti.

Prendiamo la situazione a Nilfgaard, ad esempio: siamo davvero sicuri che l'Imperatore non sia al corrente della sostituzione di Ciri con un suo "surrogato"? Avere la figlia dalla sua parte potrebbe, d'altronde, essere una mossa politica intelligente per il nostro Emhyr, che potrebbe quindi aver acconsentito di buon grado alla cosa.

A proposito di Ciri, che secondo alcune voci potrebbe diventare la vera protagonista di The Witcher dopo l'addio di Henry Cavill: possibile che il personaggio di Freya Allan abbia effettivamente rinunciato ai suoi poteri? Al momento non possiamo escluderlo! Sempre per quanto concerne Ciri, prima o poi ci sarà anche da spiegare cosa vuole da lei la Caccia Selvaggia: al momento tutto ciò che sappiamo è che la figlia adottiva di Geralt viene definita "distruttrice di mondi", ma le mire della Caccia su di lei restano ignote.

E voi, avete in mente altre domande a cui le prossime stagioni di The Witcher dovranno assolutamente rispondere? Diteci la vostra nei commenti!