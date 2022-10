The Witcher 4, fan infuriati su Liam Hemsworth: 'Senza Cavill, meglio la cancellazione'

Era inevitabile che la community di spettatori non prendesse affatto bene l'addio di Henry Cavill alla serie di The Witcher. Negli anni è diventato il suo ruolo di punta dopo la messa in naftalina di Superman. Ma ora che il DCU torna a bussare alla sua porta, i fan lo biasimano e preferiscono la cancellazione.

L’annuncio, appena due giorni fa, di una quarta stagione di The Witcher ha sconvolto gli animi molto più di quanto, invece, un rinnovo così atteso avrebbe dovuto far gioire. La ragione dietro questa delusione è ormai tristemente noto: Henry Cavill abbandonerà Geralt di Rivia e la quarta stagione si farà senza di lui, con la sostituzione di Liam Hemsworth (Hunger Games). Nonostante gran parte del fandom non abbia troppo da ridire (o da attaccare, soprattutto) Hemsworth, gran parte delle accuse vengono mosse alla produzione Netflix e a Cavill stesso.

Gran parte della sfiducia degli spettatori è nata, già da qualche tempo, alla luce di alcune dichiarazioni dell’ex sceneggiatore Beau DeMayo, che ha dichiarato: "Sono stato in uno show – vale a dire The Witcher – dove alcuni degli sceneggiatori non amavano attivamente i libri e i giochi, anzi deridendo attivamente il materiale originale". Alla luce di questo, molti dei difetti della serie sono stati attribuiti, in retrospettiva, alla mancanza di rispetto e fedeltà nei confronti di Andrzej Sapkowski.

Henry Cavill invece, dal canto suo, ha sempre ribadito l’amore infinito per romanzi e videogiochi e stando alle testimonianze della showrunner Lauren S. Hissrich sarebbe intervenuto più volte per modificare attivamente intere scene e copioni. Ora, la sua dipartita lascia la serie in balìa della restante produzione, temono i fan. Che infatti si sono rivolti ai social per condannare la scelta e chiedere la cancellazione, piuttosto che un The Witcher senza Cavill.

Considerato quanto vengono sofferte le cancellazioni a metà serie da parte degli spettatori, si tratta ovviamente di un’ultima spiaggia disperata. Ma molta di questa disperazione, pur comprendendo le ragioni di Cavill, gli spettatori la stanno riversando sull’attore, accusandolo di aver tradito Geralt per un futuro con qualcuno che fino a qualche anno fa neanche lo voleva (DC e WBD). Gran parte di questi commenti e delle richieste di cancellazione si leggono sotto il suo post Instagram nel quale ha annunciato l’addio (che trovate in calce all’articolo) ma anche le discussioni twitter si stanno accendendo proprio in queste ore.

Noi, personalmente, ci siamo sentiti di dare il nostro addio a Cavill con un approfondimento sul suo magnifico Witcher.