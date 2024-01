The Witcher 4, Freya Allan anticipa: 'Ci sarà una svolta dark per Ciri'

The Witcher 4 sarà un concentrato di novità: passi l'addio di Henry Cavill e il debutto di Liam Hemsworth come nuovo Lupo Bianco, la serie Netflix ha in serbo un cambiamento radicale per un personaggio nello specifico nella quarta stagione dello show tratto dai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Avevamo già anticipato che i cambiamenti di Ciri in The Witcher 4 ma adesso l'attrice Freya Allan è pronta a sbottonarsi un po' di più sulla nuova personalità di Ciri: "Onestamente sono incuriosita da come tradurranno quella storia dai libri - ha detto Allan a Radio Times - perché il viaggio di Ciri è un momento cruciale nella sua trama e prende una svolta piuttosto oscura. Mi entusiasma accompagnarla in quel viaggio".

Con molta probabilità, Ciri non sarà più la stessa: la terza stagione, infatti, ha ipotizzato che il personaggio sia una diretta discendente di Falka. Non è di certo un buon segno: secondo la profezia, la discendente porterà distruzione nel mondo. Non dimentichiamo, infatti, che proprio Ciri si presenta come Falka alla banda criminale The Rats. Proprio questo percorso condiviso potrebbe far scivolare Ciri nell'oscurità più totale.

In attesa di scoprirà cosa ci riserverà The Witcher 4 e se avrà la benedizione del pubblico non perdetevi il nuovo libro della saga di Geralt di Rivia!