The Witcher 4, Lauren Hissrich fa orecchie da mercante: 'Eccitata per gli spettatori'

Da quando è stato annunciato l'addio di Henry Cavill e la sotituzione con Liam Hemsworth nella quarta stagione di The Witcher non si può dire che il pubblico abbia esultato. Anzi, una petizione per far licenziare gli autori ha raggiunto 300.000 firme. Ma la showrunner ne parla come se andasse tutto bene.

Le cose invece non vanno affatto bene. O meglio, nulla contro Hemsworth in particolare, che anzi potrebbe dimostrarsi piuttosto azzeccato fisicamente nel ruolo. Ma l’amore per Henry Cavill era sconfinato e il suo abbandono ha mandato in rivolta i fan, soprattutto perché sembrerebbe legato a frustrazioni nei confronti della produzione e degli autori, completamente disinteressati al materiale originale di Andrzej Sapkowski. Il motto nelle ultime settimane è stato: “Meglio la cancellazione di The Witcher, piuttosto che senza Cavill”.

A questo si aggiunge una petizione dei fan per farlo tornare e nel contempo licenziare gli attuali autori, che avrebbe raggiunto la cifra record di 300.000 firme. I più onesti intellettualmente sono intervenuto pregando i fan di concedere quantomeno il beneficio del dubbio e dare una possibilità a questa quarta stagione. Ma la showrunner Lauren Hissrich, nel suo tentativo di mettere insieme i pezzi, appare inconsapevole di tutte le critiche: "Sono così eccitata per gli spettatori. Penso che sia un nuovo capitolo per noi. E penso che i nuovi capitoli portino nuova energia e che le persone troveranno cose da amare. Quindi sì, personalmente, sono davvero entusiasta".

Ovviamente tutto questo odio da parte del fandom sarebbe ingiustificato se dipendesse “solo” dal recasting di Cavill. Sono le motivazioni a monte che fanno infuriare maggiormente. Inizialmente si pensava dipendesse da nuovi impegni contrattuali con DC per Superman, ma dopo la cancellazione dei sequel sulla Justice League appare chiaro che il problema è con The Witcher stesso. Voci di corridoio parlano della frustrazione di Cavill nel vedere gli autori addirittura “deridere” il materiale dei romanzi, lui che invece ne è un grandissimo amante assieme ai videogiochi.