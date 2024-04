The Witcher 4: Liam Hemsworth mostra il fisico del nuovo Geralt Di Rivia

Il primo sguardo a Geralt di Rivia di Liam Hemsworth per la quarta stagione della serie tv The Witcher potrebbe essere dietro l'angolo, e forse non a caso in queste ore l'attore ha stuzzicato i suoi fan con una foto dalla palestra.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, l'attore ha recentemente pubblicato sulle sue storie del social network Instagram un nuovo scatto che lo ritrae durante una breve pausa di una sessione di allenamento, necessarie per mantenersi in forma nel fisico scultoreo di Geralt di Rivia: ovviamente la massa muscolare fa parte dell''equipaggiamento' di un witcher e un regime alimentare controllato e bilanciato da intense sessioni di allenamento fa parte del lavoro di un attore, senza contare che in questo caso Liam Hemsworth è chiamato a sostituire Henry Cavill, che ha portato sul piccolo schermo una versione molto muscolosa di Geralt di Rivia.

Ricordiamo che le riprese della quarta stagione di The Witcher sono iniziate il mese scorso e dovrebbero durare fino all'autunno di quest'anno, con la serie che in base a queste tempistiche dovrebbe debuttare nel corso del 2025, ovviamente in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix: ad oggi sono passati 18 mesi da quando i fan della serie sono rimasti scioccati dall'addio di Henry Cavill, e Liam Hemsworth dovrà fare del suo meglio per rimpiazzarlo nel cuore degli appassionati.

Nel frattempo, scoprite tutte le new entry nel cast di The Witcher 4 annunciate questa settimana.

