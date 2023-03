The Witcher 4: Liam Hemsworth stava per perdere il ruolo a causa di Miley Cyrus?

Quando Liam Hemsworth è stato annunciato al posto di Henry Cavill come sostituto nel ruolo di Geralt di Rivia, i fan di The Witcher non l'hanno presa affatto bene, tanto da intavolare subito una petizione per riportare Cavill nello show. Tuttavia, stando a recenti sviluppi, Hemsworth stava addirittura per perdere il ruolo a causa di Miley Cyrus.

Secondo quanto si legge su alcuni documenti legali che sarebbero trapelati e fatti circolare via internet, Hemsworth avrebbe intentato una causa per diffamazione contro l'ex moglie Miley Cyrus per il suo recente singolo "Flowers". Ulteriori speculazioni sostengono che Hemsworth abbia intentato la causa perché la canzone lo ha danneggiato al punto da fargli quasi perdere il ruolo di Geralt nella serie di successo di Netflix.

La vicenda sembra un po' inverosimile, considerando che il singolo della Cyrus non è molto di più di un normale brano di "guarigione post-rottura", non menziona direttamente la star di Hunger Games e anche il testo non lo dipinge necessariamente come un cattivo (neanche in maniera implicita, al contrario della vicenda Shakira-Piquet, ad esempio). Ciononostante, i fan di Henry Cavill stanno raccogliendo ogni briciolo di speranza, accanendosi sull'attore insieme ai devoti seguaci di Miley Cyrus.

Al momento, l'intera faccenda è catalogabile alla casella "pettegolezzi", ma il sentimento dei social media intorno all'intera questione è che se Hemsworth sta effettivamente lanciando una battaglia legale contro la sua ex per salvare la faccia e il suo lavoro, è già iscritto dalla parte dei perdenti. Inoltre, il suo annuncio come nuovo Geralt di Rivia nella quarta stagione di The Witcher non è mai stato accolto con entusiasmo e sembra che nei prossimi mesi, l'attore sarà purtroppo costretto ad affrontare ulteriori critiche e polemiche.

Anche se la verità è lungi dall'essere svelata, di recente sono emersi ulteriori dettagli sull'addio di Henry Cavill a The Witcher.