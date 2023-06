The Witcher 4: Netflix vuole assumere un'altra grande star dopo l'addio di Henry Cavill

Sappiamo già che Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nei panni di Geralt a partire dalla Stagione 4 di The Witcher dopo i dissidi tra attore e produzione che hanno portato all'addio dell'ex-Superman. Tuttavia, Netflix avrebbe tutta l'intenzione di voler assumere anche un'altra grande star di Hollywood per i prossimi episodi dello show.

Infatti, in un nuovo articolo Redanian Intelligence afferma che Netflix sta cercando di assumere una "importante e talentuosa star di Hollywood tra i 50 e i 60 anni" per interpretare il ruolo di Regis nella serie. Regis è uno dei personaggi più popolari dei libri di Andrzej Sapkowski e sembra che la quarta stagione sarà ispirata al romanzo Il Battesimo del Fuoco, dove Regis viene introdotto.

Per coloro che non conoscono il personaggio, Regis è il barbiere-chirurgo di Dillingen, e si dà il caso che sia anche un vampiro! Oltre alla sua presenza nei libri, Regis è apparso anche nell'espansione Blood and Wine di The Witcher 3: Wild Hunt. Il personaggio ha avuto un ruolo importante nel gioco, quindi i fan dovrebbero conoscerlo bene. Data la sua importanza in entrambi, è logico che Netflix voglia assumere un grande nome per interpretare Regis!

Ingaggiare un attore importante per un ruolo così amato potrebbe anche aiutare i fan a non abbandonare The Witcher. La quarta stagione sarà la prima senza il protagonista Henry Cavill: il ruolo di Geralt di Rivia sarà interpretato da Liam Hemsworth. Anche se non abbiamo avuto modo di vedere cosa Hemsworth sarà in grado di fare nel ruolo, il cambiamento è stato frustrante per i fan della serie. Molti hanno giurato di abbandonare la serie dopo la partenza di Cavill, anche se Netflix pare voglia portare avanti The Witcher fino alla quinta stagione.

Fortunatamente, i fan di The Witcher non dovranno aspettare ancora molto per l'inizio della terza stagione. Questa sarà pubblicata in due volumi: il volume 1 uscirà il 29 giugno e il volume 2 arriverà il 27 luglio. Si spera che la stagione possa regalare un addio eroico a Cavill (come ha indicato la showrunner Lauren Hissrich), e che dia ai fan un incentivo a rimanere sintonizzati per la stagione 4.