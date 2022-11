The Witcher 4, partita la petizione dei fan per mantenere Henry Cavill nel ruolo di Geralt

Dopo le proteste dei fan di The Witcher, è ufficialmente partita la petizione firmata già da migliaia di appassionati dello show di Netflix per far rimanere Henry Cavill nei panni di Geralt. Le petizioni non certo sono nuove nel mondo dello spettacolo, e a volte sono state accolte dai vari streamer, ma stavolta il problema sembra irreversibile.

Una petizione su Change.org ha iniziato a circolare online per chiedere a Netflix di mantenere Cavill nel ruolo di Geralt e anche di sostituire gli sceneggiatori della serie. Al momento in cui scriviamo, la petizione ha attualmente 6.992 firme rispetto all'obiettivo di 7.500.

"Henry non lascerà The Witcher a causa di Superman, i dirigenti di Netflix hanno preso ancora una volta una grave decisione contro la volontà dei loro fan", si legge nella petizione. "La ragione per cui The Witcher è uno show così popolare è l'amore dei fan per il materiale di partenza dei libri e dei giochi, che sono odiati e attivamente derisi dagli scrittori e dallo showrunner".

La petizione sembra fare riferimento anche ai commenti dell'ex sceneggiatore della serie Beau DeMayo, che aveva suggerito come alcuni degli sceneggiatori della serie non apprezzassero il materiale di partenza dello show, compresi i romanzi originali scritti da Andrzej Sapkowski e i videogiochi di The Witcher di CD Projekt Red. DeMNayo aveva dichiarato: "Ho partecipato a serie - in particolare The Witcher - in cui alcuni sceneggiatori non amavano o non apprezzavano attivamente i libri e i videogiochi (addirittura deridendo attivamente il materiale di partenza)".

Anche se I fan non hanno apprezzato la scelta di Liam Hemsworth come nuovo Geralt, Henry Cavill rispetta molto il suo collega, come dimostrano le sue parole arrivate dopo l'addio alla serie: "Il fantastico Mr Liam Hemsworth prenderà il mantello del Lupo Bianco. Passo il testimone a Liam: goditi il viaggio e guarda dove ti porta".