The Witcher 4, perché la stagione senza Henry Cavill è a rischio?

La situazione di The Witcher la conoscete tutti: al termine di questa terza stagione Henry Cavill dirà addio alla serie Netflix per lasciare il posto al collega Liam Hemsworth, con tutto ciò che ne consegue in termini di reazioni da parte dei fan. A tal proposito, qual è attualmente la situazione dello show tratto dai libri di Sapkowski?

Mentre Liam Hemsworth continua a lavorare per prepararsi al ruolo di Geralt Di Rivia, cerchiamo quindi di fare il punto della situazione: al momento non sembrano esserci rischi per quanto riguarda la quarta stagione della serie Netflix, almeno se ci basiamo sul fatto che i lavori sono già in corso e che, ad oggi, gli ascolti della terza stagione continuano a far registrare grande interesse da parte degli utenti della piattaforma.

Il rischio concreto riguarda però le stagioni successive: sostituire un attore amato come Henry Cavill, che nei panni di Geralt Di Rivia ha fornito probabilmente una delle sue interpretazioni più apprezzate in assoluto, è un salto nel vuoto enorme per una produzione, e non è escluso che l'interesse per lo show possa calare drasticamente all'arrivo di Hemsworth (non per demeriti del povero Liam, s'intende).

La quarta stagione sarà dunque un banco di prova importantissimo per la serie: se i numeri dovessero calare in maniera importante una chiusura anticipata non sarebbe da escludere, viste anche le abitudini di Netflix al riguardo. E voi, continuerete a seguire lo show? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quando dovrebbe uscire la quarta stagione di The Witcher.