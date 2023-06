The Witcher 4, ecco il piano dello show per Liam Hemsworth

Il debutto di Liam Hemsworth nella quarta stagione di The Witcher nei panni di Geralt di Rivia non sarà ben accolto, e questo sarà cosa nota. Le capacità di Hemsworth sono indubbie, ma l'addio di Henry Cavill non è stato digerito dal fandom. I produttori, però, hanno dei piani ben specifici per introdurre l'attore nel franchise.

Le riprese di The Witcher 4 inizieranno a breve, e per la prima volta sul set non ci sarà Henry Cavill a trainare le redini del lupo bianco, ma il "nuovo" Geralt di Rivia avrà, secondo le previsioni del produttore esecutivo, Tomek Baginski un ingresso di tutto rispetto: "Abbiamo un piano molto, molto buono per presentare il nostro nuovo Geralt e la nostra nuova visione di Geralt con Liam - ha spiegato Baginski a Comickbook - Non voglio approfondire queste idee perché questo sarebbe un enorme spoiler, ma è anche molto, molto vicino a concetti radicati nei libri, specialmente nel quinto libro". Le parole di Baginski potrebbero essere il balsamo necessario per lenire le ferite di cui i fan accusano gli showrunner, "colpevoli" di aver allontanato la serie TV Netflix dal materiale originale dei romanzi, come il coinvolgimento sentimentale di un personaggio in The Witcher 3.

"È molto accurato - prosegue il produttore esecutivo dello show - È molto vicino a ciò che è stato esposto nei libri e penso che questo cambiamento sarà abbastanza impeccabile. Ma allo stesso tempo sarà un nuovo Geralt, sarà un nuovo volto per questo personaggio e io penso che sarà anche molto, molto eccitante da vedere".

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla quarta stagione di The Witcher, pare che Liam Hemsworth non sarà l'unica star in arrivo nel Continente.