The Witcher 4, Il produttore commenta la possibile teoria del multiverso nella serie

È ormai ufficiale: Henry Cavill ha abbandonato il ruolo di Geralt in The Witcher, e l’attore sarà rimpiazzato da Liam Hemsworth. Ma come avverrà? Il produttore della serie ha rilasciato delle dichiarazioni in merito.

Tomek Baginski ha commentato le teorie dei fan fornendo delle risposte criptiche. Intervistato da Wyborcza, Baginski ha negato il concetto di multiverso in The Witcher, simile a quello di DC e Marvel:

“All'inizio del libro apprendiamo che tutto ciò che abbiamo letto finora potrebbe non essere vero. Ma questo non può essere paragonato, ad esempio, al concetto attualmente in voga del multiverso, dove dal nulla sorgono molte realtà diverse".

Baginski ha continuato rispondendo alla domanda sulla decisione di rimpiazzare Cavill con Hemsworth:

“Dirò questo: Ricordo che... quando è uscito il quinto libro, la gente era molto frustrata. Tutto è stato stravolto, e all'improvviso si è rivelato un gioco postmoderno con la forma. Credo che ciò che è stato pianificato per la Stagione 4 sia coerente con i libri.”

Sembra quindi che il produttore esecutivo della serie abbia deciso di non rispondere in maniera esaustiva alla domanda, rimanendo su una linea di ambiguità, probabilmente per non fornire troppi dettagli sulla nuova stagione.

The Witcher 4 dovrà rispondere a molte domande che i fan della serie si pongono, dissipando tutti i possibili dubbi sul successo della nuova stagione. E voi pensate che Hemsworth possa impersonare Geralt di Rivia con esito positivo? Fatecelo sapere nei commenti.