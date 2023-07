The Witcher 4, quando esce la prossima stagione senza Henry Cavill?

La terza stagione di The Witcher si è conclusa su Neflix. Tutti gli episodi sono disponibili e abbiamo così dato l'addio a Henry Cavill, che non interpreterà più Geralt di Rivia dalla prossima stagione. Però quando esce questa quarta stagione? Cerchiamo di capirlo assieme.

Sembra strano dirlo ma Netflix ha archiviato la pratica Henry Cavill per quanto riguarda The Witcher. Terminata la terza stagione si guarda già avanti, perché nella quarta ci sarà Liam Hemsworth al suo posto. Intanto già che ci siamo eccovi la nostra recensione di The Witcher Stagione 3, però è comunque inevitabile pensare già a una possibile data di uscita per la prossima.

Data che al momento non abbiamo, almeno in forma ufficiale, però lo sciopero degli attori ha sicuramente influito sull'inizio delle riprese della quarta stagione: riprese che teoricamente sarebbero iniziate a fine maggio, stando alla direttrice del casting della serie, Sophie Holland. Che avrebbe pure confermato, non ufficialmente, delle riprese back-to-back con la quinta stagione.

La certezza però ora come ora è solo per la quarta, certezza che come vi dicevamo prima potrebbe essere intaccata proprio dallo sciopero degli attori. Difficile quindi vedere The Witcher 4 su Netflix prima della fine del 2024, ma non è esclusa la possibilità che arrivi direttamente nel 2025, anche inoltrato.

Magari, dividendo la release della serie come è stato fatto per la terza stagione, potremmo vedere una prima parte di The Witcher 4 a fine 2024 e una seconda a inizio 2025, ma con lo sciopero degli attori in atto è davvero difficile fare previsioni più concrete.

E secondo voi invece quando arriverà la quarta stagione? Tra l'altro, quante saranno le stagioni di The Witcher senza Henry Cavill? Vi è piaciuto il finale della terza? Diteci tutto nello spazio commenti qua sotto.