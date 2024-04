The Witcher 4, quando uscirà la prossima stagione con Liam Hemsworth?

The Witcher 4 sarà chiamata a portare novità interessanti e difficili da affrontare, a partire dalla sostituzione dell’attore protagonista della serie. Ancora non si sa molto a proposito della data di debutto della nuova stagione, per quanto le dichiarazioni sullo stato dei lavori possano collocare l’uscita al più presto nel 2025.

Dopo aver parlato dell’aggiunta di un attore di Game of Thrones al cast di The Witcher 4, torniamo ad occuparci del quarto capitolo dell’adattamento dai romanzi di Andrzej Sapkowski per cercare di capire quando potremo vedere sul piccolo schermo i nuovi episodi dello show.

Sappiamo che i lavori per la nuova stagione, che hanno già subito diversi ritardi anche a causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha colpito Hollywood nell’estate 2023, sono cominciati all’inizio del 2024, con l'avviamento della fase di pre-produzione.

Inoltre, in un’intervista della fine di gennaio 2024, Freya Allan aveva chiarito come le riprese fossero pronte a partire, alimentando la speranza che il lavoro sul set possa essere completato al più presto.

Partendo da queste vaghe premesse e immaginando un processo ancora piuttosto lungo e che dovrà passare anche per la post-produzione, l’idea di un’uscita nel 2025 può essere vista come la più ottimistica delle previsioni che ci sentiamo di fare.

In attesa di scoprire qualcosa di più sullo stato del progetto e sui reali tempi di realizzazione e di poter vedere le prime anticipazioni della nuova stagione, vi lasciamo alle parole della showrunner di The Witcher a proposito del fatto che la quinta stagione sarà l’ultima della serie.

