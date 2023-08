The Witcher 4, che ruolo avrà il Geralt di Liam Hemsworth?

Tempo di rivoluzione per The Witcher: con la conclusione della sua terza stagione, la serie Netflix ha detto addio ad Henry Cavill, che come sappiamo da tempo cederà per i prossimi episodi il ruolo di Geralt Di Rivia al collega Liam Hemsworth. Ma che ripercussioni avrà la cosa sulla trama della serie tratta da Andrzej Sapkowski?

La sostituzione di Cavill è in effetti un bel grattacapo per la produzione, al punto da spingere qualcuno a mettere in dubbio l'uscita stessa della quarta stagione di The Witcher: più concretamente, però, si può pensare che, per ovviare al trauma del cambio di volto di uno dei personaggi cardine dello show, gli sceneggiatori potrebbero intervenire sul suo peso nello svolgimento della storia.

La terza stagione di The Witcher, e in particolare la seconda parte di questa, ha infatti visto Ciri guadagnarsi un posto sempre più centrale nelle vicende del Continente: non è un'ipotesi completamente folle, dunque, quella che vede un Geralt un po' più defilato (ma non per questo nullo, s'intende) in favore della sua figlia adottiva che, grazie anche a una Freya Allan in grandissima forma, ha guadagnato un bel po' di posizioni nelle preferenze dei fan.

Cosa ne dite? Pensate che Geralt dovrebbe mantenere il suo ruolo anche nel corso dei prossimi episodi o apprezzereste una soluzione di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti!