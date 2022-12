The Witcher 4, una star dello spin-off sull'addio di Cavill: 'Sarà come in Doctor Who'

Mentre mancano ormai pochi giorni all'arrivo su Netflix di The Witcher: Blood Origin, spin-off che fungerà da prequel alla serie principale, continua a tenere banco la sostituzione di Henry Cavill con Liam Hemsworth per il ruolo di Geralt Di Rivia. In queste ultime ore, un'attrice presente nello spin-off si è lanciata in un paragone con Doctor Who.

Minnie Driver ha condiviso infatti un'opinione curiosa sul recasting dell'attore principale della serie. Parlando con Entertainment Weekly, Driver ha paragonato il nuovo ingresso di Hemsworth alle celebri rigenerazioni del Dottore in Doctor Who: "Veniamo da questa tradizione di Doctor Who in cui il Dottore si rigenera. Penso che dovremmo considerarla molto più come se fosse qualcosa di straordinario. È una persona straordinaria, un personaggio straordinario e dovremmo avere persone diverse che lo interpretano. Ho avuto una conversazione molto bella con un adolescente. Mi ha detto: 'Non ci avevo mai pensato'".

Per quanto riguarda, invece, le motivazioni che hanno portato all'addio di Cavill alla parte, la showrunner Lauren Hissrich ha rimandato l'argomento ai prossimi sei mesi. Ha infatti spiegato di voler mantenere momentaneamente un certo riserbo sulle motivazioni che hanno portato all'addio dell'attore, promettendo però di essere un po' più esaustiva sulla situazione quando sarà il momento giusto per farlo.

"Io ho un sacco di cose da dire, sapete, penso ce ne siano davvero un sacco... Ovviamente non entreremo mai nel dettaglio del perché esattamente Henry abbia lasciato, tutte le sue ragioni, ma posso dire con certezza che c'è un rapporto di reciproco rispetto. Quindi vi prego, vi prego, tornate tra sei mesi quando potremo finalmente parlarne" sono state le parole di Hissrich.

Quale che siano state le motivazioni dell'attore, insomma, al momento tocca pazientare e avere fiducia nella produzione: e voi, continuerete a seguire la serie Netflix in ogni caso? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, è già possibile leggere la nostra recensione di The Witcher Blood Origin.