The Witcher: 5 domande a cui la Stagione 2 dovrà assolutamente rispondere

E' stato finalmente pubblicato il trailer della seconda stagione di The Witcher, la serie tv targata Netflix basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski. La season 2, che debutterà a fine anno, avrà molto da chiarire ai fan e tante domande in sospeso a cui rispondere. Vediamo insieme quali.

La prima domanda riguarda Cirilla, la piccola in grado di generare il Caos con un grido. Quello che i fan si chiedono è: cosa è in grado di fare Cirilla? Infatti, anche se la prima stagione ce la presenta e ci fa conoscere parte dei suoi poteri, sembra ancora molto il potenziale inespresso. La bambina è speciale, proprio come la madre, e i fan dei videogame tratti dai libri di Sapkowski sanno già di cosa si tratta.

Ma il quesito a cui tutti gli spettatori cercano di dare una risposta è: che fine ha fatto Yennefer? La maga è infatti scomparsa nella prima stagione. In seguito all'attacco dei Nilfgaardiano alla fortezza di Sodden, infatti, aveva canalizzato la maggior parte del Caos che era in grado di contenere e ha fatto esplodere una fiammata in grado di radere al suolo l'esercito nemico. Questo enorme sforzo aveva sopraffatto lei e i suoi poteri, e la donna era misteriosamente scomparsa. Il suo arco, però, non sembra concluso, e molti riferimenti a lei restano nella serie. Questo ci fa pensare che potrebbe ritornare.

Un elemento, tra l'altro, collega proprio Cirilla e Yennefer nell'eposidio finale. La piccola, infatti, nel suo sogno inquieto vede Tissaia e Geralt che gridano il nome della maga. Dunque chiede allo strigo "Chi è Yennefer?". La domanda che i fan si sono fatti è: perché Cirilla ha sognato Yennefer? Cosa le collega? Potrebbe essere lei la chiave di volta per ritrovare la maga?

Tra le questioni su cui gli spettatori vorrebbero sapere qualcosa in più, ce ne sono altre due. La prima riguarderebbe le origini di Geralt, il famoso strigo del Continente. Nell'ultimo episodio ci viene infatti mostrata qualcosa sul suo passato. Vediamo infatti una donna di nome Visenna, presumibilmente la madre che l'avrebbe poi abbandonato, che lo addestra. Questa sembra quasi una promessa da parte della serie: che ne sapremo di più su Geralt in futuro. L'altra questione riguarda invece il regno di Nilfgaard. Gli spettatori si sono posti molte domande su Nilfgaard e il suo popolo, e su Cahir, il soldato che deve portare Cirilla all'imperatore. In particolare ci si chiede: perché sono tanto interessati a Cirilla e ai suoi poteri?

Tutte domande a cui speriamo che la seconda stagione ci possa dare una risposta. E l'attesa è ormai molto vicina, così tanto che ormai non solo sappiamo la data d'uscita di The Witcher 2 ma anche i titoli degli episodi.