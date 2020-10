The Witcher: 5 errori che la Stagione 2 non deve assolutamente commettere

Una delle serie più attese nel prossimo futuro (complice anche l'ottima prima stagione) è sicuramente la seconda stagione di The Witcher: i fan non vedono l'ora di scoprire le nuove avventure di Geralt di Rivia. Purtroppo, dovremo aspettare ancora un po' per vedere in onda The Witcher 2, quindi non ci resta che raccogliere notizie dal set.

Dopo aver scoperto di recente le prime foto dal set di The Witcher 2 di Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra, oggi vogliamo parlare di alcuni errori che la serie scritta da Lauren S. Hissrich non dovrà commettere per mantenere (e migliorare, se possibile) ciò che è stato fatto nella prima stagione.

Innanzitutto, partiamo da un fatto che noi personalmente abbiamo apprezzato, ma che molti spettatori hanno trovato indigesto: le diverse e intricate linee temporali. Mentre ci è parso un modo intelligente per intrecciare tra loro storie lunghe decenni, mostrando tutto ciò che era necessario, una buona fetta di pubblico non ha apprezzato i continui salti temporali, trovandoli difficili da comprendere e inutili. Per fortuna, questo errore non si ripeterà, e dalla prossima stagione la serie sarà più lineare.

Inoltre, abbiamo apprezzato molto alcune fasi interlocutorie, soprattutto quelle con protagonista Ranuncolo (Joey Batey), quindi sarebbe molto importante, per riuscire a creare storie interessanti e durature, concentrarsi di più sui personaggi secondari, dedicando loro (se possibile) interi archi narrativi. Infatti, troviamo che una delle ragioni del successo di serie fantasy sia proprio la coralità.

Coralità che però non deve tradursi in eccessiva dispersione: per quanto interessante dal punto di vista della lore, abbiamo trovato troppo lente le parti centrali della storia di Ciri (Freya Allan), nelle quali insieme a Dara (Wilson Radjou-Pujalte) si trova nella foresta di Brokilon in mezzo alle driadi. Sarebbe meglio concentrarsi sugli archi narrativi più interessanti e di più personaggi, piuttosto che raccontare la storia (non sempre brillantissima) solo dei protagonisti.

Ed è per questo che desidereremmo un ampliamento del mondo di The Witcher: la notizia di un importante arco narrativo di The Witcher 2 ambientato a Kaer Morhen ci fa ben sperare, ma vorremmo decisamente di più.

Infine, le battaglie: quelle affrontate da Geralt con i vari mostri sono state davvero splendide nella prima stagione e le coreografie sono state tra le migliori degli ultimi anni; ciò che non ci ha ancora convinto del tutto, sono gli scontri a più uomini e, con gli avvenimenti che si faranno sempre più complessi, speriamo di riuscire a vedere degli scontri armati meglio congeniati.

E voi? Quali errori vorreste non vedere commessi dalla prossima stagione di The Witcher? Fatecelo sapere nello spazio commenti!