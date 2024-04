The Witcher, 5 grosse sfide che dovrà affrontare Liam Hemsworth

L'abbandono di Henry Cavill per quanto riguarda il ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher è stato un duro colpo per tutti i fan: vediamo allora cinque sfide che Liam Hemsworth, nuovo attore per il ruolo, dovrà ovviamente affrontare.

Cominciamo con una che forse sta già vincendo: la presenza scenica. A giudicare dalle foto in palestra di Liam Hemsworth per The Witcher 4 l'attore avrà un fisico possente simile a quello di Henry Cavill, che però dovrà combaciare con un volto che assomigli a Geralt senza però sembrare una scopiazzatura.

Rischio simile per quanto riguarda l'interpretazione. La cosa migliore di The Witcher è sempre stato Henry Cavill come Geralt, sarà quindi molto difficile per Liam Hemsworth trovare la propria strada, evitando di ricalcare quello che è già stato fatto.

C'è poi ovviamente la parte action: Hemsworth dovrà dare prova di grande manualità per quanto riguarda le spade e al tempo stesso mettersi in gioco dal punto di vista degli stunt, cosa che Cavill faceva abitualmente.

Bisogna capire anche se il nuovo Geralt sarà semplicemente un recast o se vorranno renderlo un personaggio diverso: nel primo caso Liam Hemsworth avrà poco spazio di manovra, compito difficile visto quanto il pubblico era affezionato a Cavill.

Chiudiamo con l'interpretazione vocale: Liam Hemsworth dovrà trovare una chiave anche quel punto di vista, dato che Geralt parla spesso e volentieri con grugniti diventati iconici.

E secondo voi quali sfide dovrà affrontare l'attore? Ditecele nei commenti, intanto ecco i nuovi attori annunciati per The Witcher 4.

