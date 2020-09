The Witcher: i 5 momenti più spettacolari della stagione 1

Che la serie che vede protagonista Henry Cavill sia stata un successo di pubblico è un fatto: The Witcher è stata per molti mesi la serie più vista su Netflix. La produzione della stagione 2 è ricominciata, e mentre ci giungono notizie su una futura battaglia a Kaer Morhen, rivediamo insieme alcuni dei momenti più incredibili della prima stagione.

Geralt di Rivia ha dovuto affrontare diverse minaccia nel corso della sua prima avventura su Netflix, e uno degli scontri più ricordati dai fan è quello che lo vede protagonista proprio nei primi secondi del primo storico episodio, L'inizio della fine, che vede lo strigo alle prese contro la temibile Kikimora. La nostra prima introduzione al personaggio di Geralt avviene infatti con una battaglia contro la creatura simile a un ragno gigante, che cercherà di affogare il nostro eroe. Questa è stata anche la prima occasione nella quale abbiamo potuto ammirare le doti di spadaccino del personaggio di Cavill, che riesce a colpirla con un fendente dritto alla sua bocca in grado di affondare sino al cervello e ucciderla definitivamente. Un'entrata in scena epica. Henry Cavill ha dichiarato quanto tempo ha dedicato all'allenamento con la spada, e i risultati si vedono.

Considerata da molti lo scontro più bello della prima stagione, la battaglia tra Geralt e la Strige avviene durante il terzo episodio della prima stagione, Luna traditrice. L'epico scontro tra i due continuerà fino a che la luce del sole non ritrasformerà la strige nella principessa Adda, che però aggredirà nuovamente Geralt, e costringerà Triss Merigold (Anna Shaffer) a curarne le ferite. Essere riuscito a salvare la principessa dalla sua maledizione, però, ha ripagato lo strigo delle sue fatiche.

Nell'ottavo episodio, Molto di più, si assiste alla battaglia tra l'esercito di Nilfgaard guidato da Fringilla Vigo (Mimi Ndiweni) e le forze guidate da Tissaia (MyAnna Buring). Durante la sanguinosa battaglia, la maga Yennefer (Anya Chalotra), che da sempre ha imparato a reprimere i suoi sentimenti, viene spinta proprio dalla mentore Tissaia a liberare il caos dentro di sé, invocando delle fiamme che colpiscono i nilfgaardiani. Devastante.

Anche la giovane Ciri (interpretata da Freya Allan) ha la possibilità di dimostrare i suoi poteri, ereditati dalla madre Pavetta. Nel viaggio alla ricerca del suo destino, la leoncina di Cintra incontrerà alcuni suoi ex sudditi, intenti a catturarla per venderla a Nilfgaard. Ma la ragazza non si lascia sopraffare, sprigionando i suoi poteri e uccidendoli tutti. Prima di scatenare la sua magia, la ragazza pronuncia delle parole profetiche: "l'era della spada e dell'ascia è vicino", che ricorderanno bene i fan di The Witcher 3.

Per ultima, vogliamo ricordare la bellissima e molto coreografata battaglia tra Geralt e Renfri, che chiude il primo episodio della serie. Emozionante, vibrante e con Geralt che cerca fino all'ultimo di evitare la morte di Renfri, per poi venirne costretto. Anche in questo caso, abbiamo modo di sentire una profezia, detta proprio dalla donna in punto di morte: "la ragazza nel bosco sarà sempre con lui, lei è il suo destino". Davvero emozionante.

Quali sono le vostre scene preferite viste fino ad adesso in The Witcher?

