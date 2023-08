The Witcher: 5 motivi per cui Ciri sarà diversa senza Henry Cavill

Dopo l’abbandono di Henry Cavill e il ridimensionamento del personaggio che sarà interpretato, a partire da The Witcher 4, da Liam Hemsworth, è molto probabile che vedremo una Ciri diversa, che diventerà ancora più centrale nella trama e, come già visto nei libri, cambierà nel carattere, nei comportamenti e per seguire il suo nuovo arco narrativo.

Dopo aver provato a chiarire quale sarà il ruolo del nuovo Geralt in The Witcher 4, sfruttiamo quello che sappiamo della versione originale da cui è tratto lo show per capire a quali cambiamenti andrà incontro il personaggio di Freya Allan nella prossima stagione dello show.

Innanzitutto è molto probabile che la propensione all’oscurità, già evidente in Ciri, si mostrerà definitivamente dopo essersi fortemente palesata alla fine della terza stagione e potrebbe essere un cambiamento epocale rispetto al modo in cui l’abbiamo conosciuta fino a questo momento.

Allo stesso modo, e come conseguenza al primo punto, il suo arco narrativo come salvatrice verrà probabilmente messo in pausa in favore di un racconto più ambiguo e di un lungo viaggio prima di poterla rivedere nel suo ruolo di buona.

Anche per quanto riguarda i suoi poteri, è molto probabile che Ciri avrà ancora le capacità già mostrate ma che si rifiuterà di utilizzarle a meno di una necessità stringente e soltanto in alcuni casi particolari.

Probabilmente, inoltre, Geralt e Ciri rimarranno separati per l’intera quarta stagione, o, quantomeno, per gran parte di essa, con i riflettori che saranno puntati in particolare su quest’ultima invece che sul primo.

Il potere più straordinario di Ciri nei libri è rappresentato dalla sua capacità di saltare da un mondo all’altro, capacità che è riuscita ad acquisire grazie a Ihuarraquax. Vista l’introduzione dell’unicorno nella terza stagione della serie, è molto probabile che prima o poi l’eroina cominci a mostrare questo potere anche nella sua versione sul piccolo schermo.

Questi sono cinque modi in cui il personaggio di Ciri potrebbe evolversi nella prossima stagione. In attesa di capire se sarà proprio così vi lasciamo alla recensione di The Witcher 3.