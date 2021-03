The Witcher: 5 motivi per cui Henry Cavill è un grande Geralt

La prima stagione di The Witcher ha colpito tutti, anche i più scettici. Il merito è sicuramente quello di una produzione gradevole da parte di Netflix, che non ha lesinato negli investimenti per uno show nel quale credeva molto. Tuttavia, il grande fiore all'occhiello della serie incentrata sulle avventure dello strigo Geralt è il suo cast.

Abbiamo visto insieme quali siano i veri poteri di Ciri in The Witcher, ma oggi è proprio dell'interprete di Geralt di Rivia che vogliamo parlarvi, ovvero l'incredibile Henry Cavill. È il momento di esporci, e di elencarvi le ragioni per cui, secondo noi, lo strigo interpretato da Cavill è il meglio che potremmo avere per lo show di The Witcher.

Numero 1 - La passione

Molto spesso capita di sentire parlare di attori che, quando si tratta di interpretare un personaggio appartenente a una saga fantasy, che sia essa di libri, videogiochi o di stessi film e serie che verranno ripresi con remake, osservano come non conoscessero prima la determinata saga, ma che (spesso) ne diventano fan dopo averci recitato. Questo non è il caso di Cavill con The Witcher, in quanto il 37enne britannico è sempre stato un grande appassionato di videogiochi, e in particolare della trilogia ideata da CD Projekt RED di The Witcher. Meglio di così.

Numero 2 - Voglia ardente

L'attore conosciuto anche per essere l'Uomo d'Acciaio Superman nell'universo cinematografico DC ha sempre desiderato più di ogni altra cosa essere Geralt. Tanto da aver quasi "stalkerato" Lauren S. Hissrich - showrunner di The Witcher - e gli altri creativi della serie Netflix. Inizialmente, era stato persino rifiutato (in quanto la Hissrich non sapeva ancora l'età che volesse attribuire al "suo" Geralt); tuttavia, la grande insistenza dell'uomo e l'impegno profuso al provino gli hanno fatto ottenere la tanto agognata parte.

Numero 3 - Gli allenamenti

La dedizione di Cavill non è stata solo nel recitare al meglio la sua parte. Per entrare nel cast di The Witcher, infatti, il bell'attore ha sottoposto il suo fisico a degli sforzi impressionanti (qui potrete trovare un nostro focus sugli incredibili sforzi fatti da Henry Cavill nel suo "allenamento da Witcher" per lo show Netflix) per arrivare in forma più che mai all'appuntamento della sua carriera.

Numero 4 - I grandi momenti

Finora abbiamo solamente parlato della grande dedizione di Cavill per il suo ruolo. Tuttavia, è anche la sua interpretazione vera e propria ad averci colpito, mostrandoci un attore finalmente maturato e che si è scrollato di dosso quella sensazione di rigidità che in passato sembrava far parte del suo modo di recitare. Come non ricordarsi il grande discorso di Geralt a Stregobor (Lars Mikkelsen) nel primo episodio della prima stagione dello show, dal titolo L'inizio della fine. "Il male è male, Stregobor". Abbiamo ancora i brividi.

Numero 5 - Margini di crescita

Il fatto di aver visto Cavill alla sua maturità, non significa che non abbia ancora ampi margini di miglioramento. Con un Geralt che, nel corso delle stagioni, diventerà sempre più sfaccettato, anche il suo attore avrà l'occasione di esplorare le proprie capacità, superare i suoi limiti, e diventare un interprete sempre migliore, in grado di donare l'aura di leggenda che un personaggio come lo strigo protagonista dei romanzi di Andrzej Sapkowski merita.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quanto potrebbe mancare alla fine delle riprese della seconda stagione di The Witcher, vogliamo sapere la vostra: vi piace Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia per la serie TV Netflix di The Witcher? È l'attore migliore per questa parte? Fartecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!