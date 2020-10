The Witcher: 5 serie fantasy su Netflix aspettando la Stagione 2

La nuova stagione di The Witcher è tra i prodotti più attesi della prossima stagione televisiva. I fan, tuttavia, dovranno aspettare ancora: la seconda stagione di The Witcher uscirà nel corso del 2021. Mentre il cast di The Witcher 2 accoglie Basil Eidenbenz, per ingannare l'attesa vi consigliamo cinque serie TV dagli stessi toni e atmosfere.

Rivisitazione della leggenda arturiana, Cursed racconta le vicende di Nimue (interpretata da Katherine Langford, famosa su Netflix per aver preso parte alla serie Tredici), un'inaspettata eroina che dovrà compiere un viaggio insieme ad Artù (Devon Terrell) per trovare Merlino (il Gustaf Skarsgård di Vikings) e consegnare un'antica spada. Cursed è stata un successo di pubblico su Netflix e, nonostante le recensioni contrastanti, probabilmente riceverà un rinnovo per una seconda stagione, nel quale speriamo il prodotto possa migliorarsi.

Decisamente più apprezzata dal pubblico (almeno su Rotten Tomatoes), The Order vede il protagonista Jack Morton (Jake Manley), matricola del college che si unisce a una società segreta che pratica la magia: l'Ordine Ermetico della Rosa Blu, dove conoscerà i lati oscuri della società e le sue battaglie contro la confraternita dei lupi.

Una serie che parte da una premessa interessante è Ragnarok, serie norvegese che unisce a tematiche fantasy un importante discorso sull'inquinamento e sulla distruzione dell'ecosistema, in cui Magne (David Stakston) scoprirà di essere l'ultimo erede della stirpe degli Dei, avendo risvegliato i poteri di Thor, con i quali dovrà combattere i nemici per arrestare il Ragnarok, la fine del mondo. Qui potrete trovare la nostra recensione di Ragnarok.

La serie Lettera al re, adattamento dell'omonimo romanzo di Tonke Dragt, narra le vicende del giovane aspirante cavaliere Tiuri (Amir Wilson), con la missione fondamentale di consegnare una misteriosa lettera al re di Unauwen, che potrebbe cambiare le sorti del conflitto contro l'oscuro principe Viridian. Al momento la miniserie è composta solo dalla prima stagione, di sei episodi.

Chiudiamo con la serie più famosa tra le cinque, Shadowhunters, che tratta le vicende dei Nephilim, mezzi angeli e mezzi uomini, conosciuti meglio come Shadowhunters, con il compito di cacciare i demoni sulla Terra; la protagonista della serie è Clary "Fary" Fairchild (Katherine McNamara), la quale scopre di essere una cacciatrice. La serie, conclusasi dopo 3 stagioni, è adattamento dei romanzi di Cassandra Clare, e da tempo si parla di un possibile spin-off.

