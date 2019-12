The Witcher tra libri e serie tv, le differenze: il destino di Cintra

Il sito TV Guide ci aiuta a barcamenarci tra i libri e la serie tv di The Witcher ricordandoci le maggiori differenze tra la storia originale e quella dell'adattamento Netflix, come gli avvenimenti che riguardano il Regno di Cintra.

Nella serie tv capitanata da Lauren Hissrich, la Caduta di Cintra, uno dei Regni Settentrionali, avviene fin da subito... E Geralt è presente.



Nei cartaceo, questo avvenimento è parte dell'ultima storia di Sword of Destiny. E, anche in quel caso, veniamo a conoscenza degli eventi - inclusa la morthe di Calanthe (Jodhi May) - dai racconti di Jaskier (Joey Batey).

Ma grazie alla scelta di raccontare la storia attraverso l'utilizzo di più linee temporali, la serie ha potuto mostrare la battaglia decisiva già dal primo episodio.

In più, nell'adattamento per lo spettatore è stato possibile assistere in prima persona agli eventi, facendo sì che si venisse a creare un più forte legame emotivo con i personaggi e gli avvenimenti, come ciò che è accaduto a Ciri (Freya Allan).

Nei libri ci viene solo accennato qualcosa sulla cattura della Principessa parte di Cahir (Eamon Farren), ma essendo il racconto dal punto di vista di Ciri, a causa del trauma subito dalla ragazza, è tutto abbastanza frammentato.



In più, nello show Geralt (Henry Cavill) risulta essere nel castello quando Nilfgaard attacca Cintra (lo scopriamo, però, nel settimo episodio).

Nei libri, Geralt vuole davvero salvare Ciri, ma poi viene a sapere che la ragazza è morta.

Nella serie, Geralt si dirige verso Cintra non appena viene a conoscenza dei piani di Nilfgaard, sperando di poter allontanare Ciri dal conflitto e portarla in salvo.

Ma Calanthe si rifiuta di far sì che accada, e tenta di ingannare Geralt consegnandogli una finta Ciri (un simile stratagemma viene utilizzato nel racconto breve Something More).

Ma una volta accortosene, Geralt confronta Calanthe, che decide di rinchiuderlo nelle segrete del castello, dove poi rimarrà fino all'assedio di Nilfgaard.

Quando Calanthe deciderà di liberarlo per permettergli di proteggere Ciri, Geralt avrà già trovato modo di scappare dalla cella.



E a voi, quale versione convince di più, quella della serie o quella dei libri? Fateci sapere nei commenti.



La prima stagione dello show attualmente disponibile su Netflix, mentre qui trovate la nostra recensione dei primi cinque episodi di The Witcher.