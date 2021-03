The Witcher e le abilità dello strigo: tutti i poteri di Geralt nel dettaglio

Si sta avvicinando sempre di più il momento della seconda stagione diThe Witcher. La serie arriverà nel corso dei prossimi mesi e, anche se non abbiamo una data di uscita precisa, sappiamo che da un momento all'altro potrebbe arrivare l'annuncio della sua pubblicazione, che attendiamo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Mentre abbiamo visto come il cast di The Witcher 2 stia sempre più prendendo forma, oggi vogliamo parlarvi di un argomento che in molti si sono chiesti, e la cui risposta non è stata fornita completamente dall'adattamento televisivo di Lauren S. Hissrich ai libri della saga di Geralt, almeno non per ora. Quali sono i poteri di uno strigo? Scopriamoli insieme.

Svariati di voi lo sapranno, altri no, ma Witcher - effettivamente - non si nasce, ma lo si diventa dopo una serie di mutazioni avvenute tramite dei particolari rituali. Gli strighi vennero creati con il compito di difendere il Continente dai mostri che lo abitavano, ma in poco tempo gli esseri umani iniziarono ad aver paura degli strighi, tanto da ripudiarli.

Ma cosa comporta diventare uno Witcher? Innanzitutto, oltre a una sterilità che impedisce loro di avere figli, gli Witcher come il nostro Geralt di Rivia ottengono uno straordinario sviluppo della loro forza fisica, della resistenza e dell'agilità ben superiori a quelle di un semplice umano. Anche la soglia del dolore, e la resistenza alle ferite e alla malattia è enormemente aumentata in uno strigo. Inoltre, tutti gli Witcher acquisiscono una vista sviluppatissima, da gatto, che può essere ulteriormente migliorata tramite la pozione gatto. Anche gli altri sensi ottengono uno straordinario miglioramento, che permette a uno strigo di riconoscere le creature solo dal loro sangue.

Per di più, gli Witcher possono anche utilizzare la magia - rudimentale e meno efficace di quella delle maghe, ma pur sempre potente - tramite dei sigilli. Uno strigo ha anche un vero e proprio sesto senso che permette di carpire addirittura le intenzioni di una persona e di percepire l'ambiente che lo circonda. Infine, le capacità rigenerative degli Witcher sono aumentate, così come la loro longevità rispetto a dei semplici uomini.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a come sia stata girato l'epico scontro della prima stagione di The Witcher. Conoscevate tutti i poteri di uno Witcher? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!