The Witcher, da Adjoa Andoh a Kevin Doyle: annunciate le new entry per la seconda stagione

Il mondo di The Witcher continua ad espandersi: ciò che abbiamo visto nel corso della prima stagione dello show Netflix è ovviamente solo una piccola parte dell'universo creato da Andrzej Sapkowski, che durante questi nuovi episodi in arrivo ci coinvolgerà ulteriormente nelle sue incredibili vicende.

Ciò sarà possibile, ovviamente, anche grazie all'innesto di nuovi personaggi: proprio in queste ore, infatti, Netflix ha annunciato un bel po' di nuovi arrivi nel cast di The Witcher in vista della seconda stagione.

Si tratta di nomi noti perlopiù per la loro partecipazione ad altri show di successo: nella lista troviamo infatti attori e attrici come Adjoa Andoh (Bridgerton, Testimoni Silenziosi) nel ruolo di Nenneke, Cassie Clare (Il Mondo Nuovo, The Bisexual, Gli Irregolari di Baker Street) nel ruolo di Phillippa Eilhart, Liz Carr (Testimoni Silenziosi, Devs) nel ruolo di Fenn, Graham McTavish (Outlander, Lo Hobbit) nel ruolo di Dijkstra, Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley) nel ruolo di Ba'lian, Simon Callow (Camera con Vista, Quattro Matrimoni e un Funerale) nel ruolo di Codringher e Chris Fulton (Bridgerton, Outlaw King) nel ruolo di Rience.

Quali sono le vostre aspettative per questa seconda stagione dello show con Henry Cavill? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, in che modo è stata girata l'incredibile sequenza d'azione nel primo episodio di The Witcher.