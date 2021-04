The Witcher, un'altra attrice di Netflix avrebbe dovuto interpretare Renfri: ecco chi è!

Siamo tutti in attesa di assistere alla seconda stagione di The Witcher. Il popolare show è stato apprezzato da tutti durante il suo primo arco narrativo, e finalmente è arrivata la notizia che le riprese di The Witcher 2 sono terminate, avvicinandoci dunque molto alla pubblicazione del secondo arco narrativo del prodotto di Lauren S. Hissrich.

In attesa di scoprirne di più, oggi vogliamo trattare di un curioso retroscena riguardo a uno dei personaggi della prima stagione di The Witcher che, malgrado sia rimasto ben poco in scena, ha colpito al cuore la maggior parte dei fan. Stiamo parlando della principessa Renfri, interpretata da Emma Appleton. Sapete che, inizialmente, l'attrice che avrebbe dovuto interpretare Renfri era un'altra?

Scelte differenti

Prima di mandare in onda lo show, diverse idee, inizialmente concepite dalla Hissrich, sono state parzialmente (o completamente) riscritte, oppure scartate. Tra le parti più modificate, già dopo essere state girate, c'è stata la maggior parte delle scene della prima puntata ambientate a Blaviken.

Ma non solamente le vicende sono cambiate in corso d'opera, ma anche il cast. Infatti, la prima attrice che ha interpretato Renfri (e che, di fatto, aveva già concluso di recitare tutte le sue parti nella serie), era nientemeno che Millie Brady, giovanissima attrice britannica, famosa soprattutto per aver preso parte alla serie The Last Kingdom.

Non sappiamo le ragioni precise dietro a questo cambio, ma probabilmente la produzione deve aver avuto ripensamenti su tutta la parte di storia che riguardava il massacro di Blaviken, considerando che il copione originale sappiamo essere stato molto diverso da quello di partenza.

La Brady, inoltre, ultimamente ha riscosso successi anche per la sua interpretazione in un minor role nella serie pluripremiata The Queen's Gambit, con la bellissima Anya Taylor-Joy.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo la possibile comparsa de La Caccia Selvaggia nella seconda stagione di The Witcher. E voi che ne pensate? Avreste preferito la Brady nei panni di Renfri in The Witcher? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!