The Witcher, un'altra collana dell'autore Andrzej Sapkowski arriva in una nuova edizione

Mentre The Witcher conquista gli abbonati Netflix, le opere di Andrzej Sapkowski vengono ristampate in Italia per quietare la sete di fantasy che la serie Netflix e altri prodotti del genere hanno risvegliato negli appassionati. Vediamo quale altro titolo dell'autore polacco avrà una riedizione.

Avevamo già parlato in precedenza di come The Witcher avesse riportato in auge Sapkowski e le sue opere in tutto il mondo, creando un nuovo fenomeno editoriale, e ora si parla addirittura di nuove edizioni.

È il caso, ad esempio, di una serie di racconti intitolata La strada senza ritorno, ognuno dei quali vede il proprio protagonista affrontare incredibili sfide di vario genere e natura.

"Questo scatto dalla redazione per segnalarvi che da domani sarà finalmente disponibile l'edizione in brossura de «La strada senza ritorno» di Andrzej Sapkowski: se avete amato la saga di The Witcher e siete pronti a scoprire nuovi mondi, storie e personaggi nati dalla penna di questo incredibile autore, allora vi consigliamo di addentrarvi tra le pagine de «La strada senza ritorno», una raccolta di racconti ricca di avventure, magie e graffiante ironia, con cui l'autore - dopo aver concluso la saga dello strigo Geralt di Rivia – torna alla forma narrativa che ha segnato gli esordi della sua carriera!" si legge nel post facebook di Case Editrice Nord, che trovate anche cliccando sul link fonte in calce alla notizia.

E voi, lo comprerete?