The Witcher: Andrzej Sapkowski sarà ospite al Lucca Comics & Games

Ottime notizie per i fan di The Witcher: Andrzej Sapkowski, l'autore della celebre saga fantasy sarà tra gli ospiti del Lucca Comics & Games 2019!

L'annuncio viene dalla pagina Facebook degli organizzatori, che hanno spiegato come la sua presenza sia il frutto della collaborazione con la Casa Editrice Nord. Per Sapkowski non si tratta della prima esperienza nella cittadina toscana, dove è stato presente nelle edizioni del 2013 e 2015.

L'autore, inoltre, si troverà a Lucca proprio in concomitanza con l'uscita della serie sulle avventure dello Strigo, che secondo le voci che stanno circolando dovrebbe debuttare il primo novembre su Netflix.



Sapkowski ha pubblicato i primi libri su Geralt di Rivia negli anni 90, ottenendo subito un grande successo, amplificato poi dall'uscita dei videogiochi di The Witcher, creati dai CD Project red. Nel corso di questi anni ci sono state diverse polemiche tra l'autore e gli sviluppatori e il primo aveva anche ribadito che la popolarità dei sui libri in tutto il mondo non era debitrice degli ottimi giochi della software house polacca.



Ora la saga di The Witcher si arricchirà anche con l'adattamento seriale che vedrà per protagonista Henry Cavill e che si preannuncia come un progetto ambizioso. Con il vuoto creatosi dopo il finale di Game of Thrones, lo show potrebbe avere i requisiti per essere un nuovo fenomeno nell'immaginario fantasy, cosa che comporta anche diverse pressioni nel proporre un buon lavoro.