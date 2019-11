The Witcher, per Andrzej Sapkowski la serie Netflix sarà un capolavoro

Nel corso di una recente intervista con Wired Andrzej Sapkowski, scrittore polacco creatore della saga letteraria di Geralt di Rivia, ha promosso a pieni voti The Witcher, la nuova serie Netflix con protagonista Henry Cavill.

L'autore, che ha specificato di non aver visto neanche un episodio in anteprima, ha dichiarato che The Witcher è destinata a diventare un capolavoro: a provarlo basta il nuovo trailer, pubblicato dal servizio di streaming on demand qualche giorno fa.

"Ieri ho assistito per la prima volta alla proiezione del trailer della serie The Witcher, insieme ai fan”, ha detto Sapkowski mentre parlava con Wired. "Non ho nemmeno visto l'episodio pilota perché mi piace essere sorpreso. Ma posso dire una cosa: se la serie sarà bella come il trailer, avremo un capolavoro”.

Sempre nella stessa intervista, lo scrittore polacco ha rivelato che Netflix lo ha pagato profumatamente per essere un consulente della serie durante la fase di scrittura ma che questo è stato il suo unico coinvolgimento, perché non aveva idea di come prendere i libri e trasformarli in una serie TV.

"Ho lavorato come consulente per la serie, nella fase iniziale della stesura della storia, e sono stato molto ben pagato per farlo", ha detto l'autore polacco. "Ma non sono stato coinvolto nella produzione effettiva, nel casting o nelle riprese, e quando vedo le immagini dal set o dal trailer, sono sempre stupito. Tutti mi chiedono come immagino Geralt e gli altri, anche rispetto a ciò che appare nella serie o nei videogiochi. La verità è che non visualizzo i personaggi e le scene che scrivo, non ho in mente un'immagine propria. Tutto quello che faccio è mettere una lettera dopo l'altra fino a quando non ho riempito una pagina. Non ho idea di come dovrebbero apparire sullo schermo".

Vi ricordiamo che, qualora la prima stagione dovesse avere successo, la creatrice dello show ha già in mente sette stagioni per The Witcher.