The Witcher: Andrzej Sapkowski spiega il motivo per cui ha iniziato con racconti brevi

Domani sarà il grande giorno perché su Netflix debutterà finalmente The Witcher, serie tv con Henry Cavill che prende spunto dall'universo fantasy creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Lo show tornerà proprio alle basi, ovvero agli scritti di Sapkowski in The Last Wish, senza troppi riferimenti al videogioco.

In una recente chiacchierata tra la showrunner Lauren S. Hissrich e Andrzej Sapkowski, quest'ultimo ha spiegato perché ha iniziato a scrivere con i racconti brevi e Hissrich perché si è fatta la scelta di partire dal lavoro di Sapkowski; andare alle origini di tutto è importante per gettare le basi per più personaggi.

"Ho iniziato con i racconti, era il mio inizio" afferma Sapkowski "Era un must! Perché nessuno avrebbe pubblicato il libro".



Basato sulla celebre serie letteraria fantasy, The Witcher è un racconto epico sul destino e la famiglia. Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri solitario, fatica a trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie.

Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre dovranno imparare a viaggiare insieme in un continente sempre più instabile.

Ha fatto molto discutere il casting di Henry Cavill ma in questi giorni Freya Allan ha spiegato come si è svolto il casting di The Witcher.

Noto per il suo ruolo di Clark Kent, recentemente Henry Cavill ha fatto un paragone fra i combattimenti di Geralt e quelli di Superman.