The Witcher: annunciati i nomi dei compositori per l'attesa serie TV di Netflix

Sono giornate piene di informazioni per i fan di Geralt di Rivia, dopo aver potuto ammirare le prime foto ufficiali dei personaggi di The Witcher adesso si ha la conferma di chi si occuperà della colonna sonora per l'attesissima serie TV.

Stando a quanto riporta il sito IMDB, ci penseranno Giona Ostinelli e Sonya Belousova a comporre i brani che andranno ad accompagnare le avventure del witcher creato dalla penna di Andrzej Sapkowski.

Il duo ha già lavorato insieme in opere quali The Romanoffs, Lying and Stealing, Sacred Lies e The Mist, vincitrici di numerosi premi e riconoscimenti per le loro abilità compositive.

Siamo molto curiosi di scoprire quale sarà il genere dei brani che verranno scritti in esclusiva per la serie TV, magari potremo aspettarci di ascoltare un breve pezzo in occasione di un eventuale trailer di The Witcher in occasione del Comic-Con di San Diego.

Lo show, che ricordiamo si baserà sui libri e non sul videogioco omonimo creato dalla software house CD Project Red, avrà un cast di tutto rispetto, con la presenza di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Freya Allan nel ruolo di Ciri e Anya Chalotra che dovrà interpretare l'affascinante maga Yennefer. Purtroppo non si hanno ancora notizie sulla data di uscita della serie, anche se fonti non ufficiali ci dicono che dovrebbe fare la sua comparsa sul catalogo Netflix nel mese di dicembre di quest'anno.