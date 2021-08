The Witcher, annunciato il cast del prequel Blood Origin: le riprese sono iniziate!

A poche ore dalla nostra recensione in anteprima di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il prequel animato della serie The Witcher in uscita su Netflix dal 23 agosto prossimo, il servizio di streaming on demand ha annunciato il cast principale del prequel live-action The Witcher: Blood Origin.

Lenny Henry (Il Signore degli Anelli), Mirren Mack (The Nest), Nathaniel Curtis (It's A Sin) e Dylan Moran (Black Books) sono entrati ufficialmente a far parte del cast della nuova serie fantasy di Netflix The Witcher: Blood Origin, le cui riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi raccontati in The Witcher, il prequel live-action Blood Origin racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "Congiunzione delle Sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si unirono per diventare uno solo.

In precedenza Laurence O'Fuarain (Vikings), Sophia Brown (Marcella) e Michelle Yeoh (La tigre e il dragone, Shang-chi) erano già stati annunciati come protagonisti di Blood Origin, con la serie che sarà composta da sei episodi. Di recente si sono aggiunti al cast anche Jacob Collins Levy (Young Wallander) nel ruolo di Eredin, Lizzie Annis nel ruolo di Zacaré, Huw Novelli (The Capture) nel ruolo di Callan "Brother Death", Francesca Mills (Harlots) nel ruolo di Meldof, Amy Murray nel ruolo di Fenrik e Zach Wyatt nel ruolo di Syndril. Sarah O'Gorman (Cursed) dirigerà gli episodi 101,104 e 106, e Vicky Jewishon (Close) dirigerà gli episodi 102, 103 e 105. Andrzej Sapkowski fungerà da consulente creativo.

The Witcher 2 uscirà il 17 dicembre sul servizio di streaming on demand Netflix.