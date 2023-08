The Witcher, annunciato un nuovo romanzo ufficiale della saga!

Nel febbraio 2023 Andrzej Sapkowski menzionò "alcuni piani" riguardo il proseguimento della saga, ma stavolta arriva la conferma: l'autore polacco sta scrivendo il nuovo romanzo di The Witcher! Cosa ci riserveranno le prossime avventure di Gerald di Rivia?

Inizialmente, Sapkowski non era così desideroso di parlare del progetto. "Non rivelo mai cose del genere" ha dichiarato, "perché con uno come me non si sa mai. Forse farò qualcosa, forse no. Finora, quando ho detto che avrei scritto qualcosa, e poi ho cambiato idea, la gente si è lamentata con me come se li avessi ingannati con la menzogna. Ecco perché non mi piace parlare di quello su cui sto lavorando finché non l'ho effettivamente concluso. Finché non è pronto, penso che ancora non esista".

Ha però continuato: "Poiché faccio sempre delle eccezioni per gli ucraini, lo farò anche stavolta. Sì, sto lavorando a un nuovo libro su The Witcher, e abbastanza diligentemente. Potrebbe volerci un anno, ma non di più".

Il romanzo precedente, La stagione delle tempeste, risale al lontano 2013, mentre in Italia è stato pubblicato nel 2016 dalla casa editrice Nord. Partendo dal penultimo, i cinque capitoli precedenti sono La Signora del lago, La Torre della Rondine, Il battesimo del fuoco, Il tempo della guerra e Il sangue degli elfi. Per approfondire la produzione letteraria dell'autore, non perdetevi tutti gli altri libri e racconti di Andrzej Sapkowski.

Riguardo la serie TV, invece, la terza stagione è stata rilasciata in due parti – la prima il 29 giugno 2023, la seconda il 27 luglio dello stesso anno. Sappiamo inoltre che Henry Cavill non parteciperà ai prossimi episodi, poiché sostituito da Liam Hemsworth.