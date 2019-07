The Witcher: Anya Chalotra parla delle aspettative dei fan

Il panel dedicato alla serie The Witcher durante il San Diego Comic-Con è stato uno dei più attesi dai fan del fantasy e dei videogiochi di CD Project. Nel corso di un'intervista Anya Chalotra, interprete di Yennefer, ha spiegato come ha affrontato la tensione di un ruolo così importante per gli appassionati dei libri di Andrzej Sapkowski.

Alla domanda se trovasse più difficile interpretare un personaggio diventato ormai un'icona, l'attrice britannica ha risposto così: "Sinceramente non ci penso molto. Mi sono fidata del giudizio del casting, e del fatto di essere la persona adatta per questa parte, perché a quanto pare stavano cercando qualcosa di simile alla mia interpretazione del personaggio di Yennefer. Quindi non mi preoccupa particolarmente. Invece ho sempre cercato di rispettare l'opera originale, volevo essere coerente con i libri, perché è una cosa a cui tengo molto".

Quella di quest'anno, è la prima edizione del San Diego Comic-Con che Anya ha vissuto da protagonista: "Sono così nervosa. Sembra tutto fuori di testa, è fantastico. Ma sono molto felice di poter incontrare i fan".

Se volete vedere l'attrice classe 1996 in azione, ecco il primo trailer di The Witcher, inoltre se non avete mai letto l'opera dello scrittore polacco, ma avete solo giocato al videogioco prodotto da CD Project, questa intervista alla showrunner di The Witcher vi farà molto piacere.