The Witcher: Anya Chalotra parla dello stile della serie

Durante il San Diego Comic-Con i fan di Geralt di Rivia hanno potuto ammirare il primo trailer di The Witcher. Inoltre, a porte chiuse sono state mostrate in anteprima alcune scene della serie TV. A colpire i presenti è stata una in particolare, avente come protagonista Yennefer.

Dai racconti di chi ha potuto vedere le riprese la scena presenta la maga mentre è impegnata a parlare con il cadavere di un bambino. Le parole del personaggio interpretato da Anya Chalotra sono nello stesso stile dei dialoghi dei libri, ricchi di verve e di un umorismo nero.

Rispondendo alla domanda se nella serie i fan potranno trovare le stesse atmosfere dark ma allo stesso tempo umoristiche dell'opera, l'attrice britannica ha risposto così: "Penso proprio di si. Assolutamente. È uno show serio, dark ma penso che sia anche pieno di cuore, inoltre ci sono dei personaggi divertentissimi". Continua poi: "Voglio dire Dandelion. Non Dandelion, Jaskier, oddio Jaskier. Voglio dire è esilarante, anche il rapporto che ha con Geralt, ma anche con Yennefer è molto divertente. Anche la maga è molto seria, dovrà affrontare delle sfide difficili, ma riesce anche a non prendersi troppo sul serio".

Le parole dell'attrice sembrano confermare che i fan potranno ritrovare nella serie quelle atmosfere che hanno contribuito al successo della saga scritta da Andrzej Sapkowski. Non conosciamo ancora la data di uscita delle puntate su Netflix, comunque se cercate altre indiscrezioni ecco la descrizione di una scena di The Witcher mostrata al SDCC.