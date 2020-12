The Witcher, Anya Chalotra premiata da IMDb: 'È un grande onore'

È stato un anno professionalmente parecchio appagante per Anya Chalotra questo 2020: il successo di The Witcher ha fatto salire alla ribalta la giovanissima attrice che, proprio in queste ore, si è vista consegnare da IMDB il suo primo IMDB STARmeter Award.

I motivi dietro la scelta di premiare Chalotra sono ben chiari: durante il boom della prima stagione di The Witcher l'attrice ha trascorso ben 4 settimane la primo posto della IMDbPro STARmeter Chart, riuscendo poi a non uscire dalla top 10 per altre 4 settimane.

L'attrice di Yennefer, inoltre, si è piazzata al primo posto della classifica annuale delle star emergenti stilata da IMDb, nonché al terzo posto della classifica generale del sito: "È incredibilmente eccitante per me essere nominata Breakout Star 2020 da IMDb, seguire le orme di tanti grandi attori è un vero onore per me. Sono davvero grata a chiunque si sia interessato e abbia supportato il mio lavoro nel corso di quest'anno. Mi sento incredibilmente fortunata anche ad aver ricevuto l'IMDb STARmeter Award, il mio primo premio in assoluto!" sono state le parole di Chalotra in un video su Instagram.

In questi giorni, intanto, è attesa l'ufficializzazione di una terza stagione di The Witcher; l'ex-regista dello show, invece, ha parlato delle sue divergenze con Netflix su The Witcher.