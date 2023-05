The Witcher, Anya Chalotra sull'addio di Henry Cavill: 'Notizia dura da digerire'

La notizia dell'addio di Henry Cavill a The Witcher dopo la terza stagione ha mandato nello sconforto i fan della serie Netflix: gli spettatori non sono però gli unici a non aver accolto benissimo la decisione, almeno stando a quanto ci ha raccontato Anya Chalotra circa la reazione dei vari membri del cast.

Mentre si avvicina l'uscita della terza stagione di The Witcher, infatti, la star di Yennefer ammette di aver mandato giù con un po' di difficoltà la prospettiva di continuare senza il principale protagonista dello show: come sempre, però, in questi casi non si può far altro che accettare la cosa e andare avanti.

"Tutto ciò che avvertivamo era quello stato d'animo che ci accompagna sempre alla fine di ogni stagione, eravamo pieni d'orgoglio e di amore per ciò che avevamo fatto. Ma la notizia è stata... Sì, è stata dura da digerire, perché [Henry Cavill] è una parte cruciale dello show e tutti noi lo adoriamo. Quindi sì, ci mancherà un sacco e gli auguriamo il meglio" sono state le parole di Chalotra.

E voi, come avete reagito alla notizia dell'addio di Cavill? Pensate di continuare comunque la serie? Diteci la vostra nei commenti!