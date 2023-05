The Witcher, arriva Dolph Lundgren! Sarà protagonista della nuova serie spin-off Netflix

Mentre cresce l'attesa per la terza stagione di The Witcher, l'universo fantasy di Netflix basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski riceve un grosso aggiornamento riguardante la superstar dell'action Dolph Lundgren.

Parlando con l'outlet svedese Aftonbladet, infatti, la star di Rocky IV ha rivelato che attualmente si trova in Sud Africa per le riprese di una serie Netflix legata a The Witcher: in base alle ricostruzioni dovrebbe trattarsi dello spin-off dedicato ai Rats, in lavorazione con il titolo provvisorio "Riff Raff".

Al momento in cui scriviamo, non è noto quale personaggio Dolph Lundgren interpreterà nello spin-off di The Witcher. Del resto si conoscono davvero pochi dettagli sulla serie in arrivo, e le domande senza risposta sono molte: ad esempio, quando sarà ambientata in relazione alla terza stagione di The Witcher? E quali altri personaggi del famoso universo fantasy saranno coinvolti? Lo spettacolo non è stato annunciato ufficialmente da Netflix e le informazioni sullo spin-off sono emerse solo attraverso rapporti non ancora confermati, ma questo rapporto proviene da un'intervista dedicata a Dolph Lundgren ed è la cosa più vicina ad un'ufficialità arrivata finora.

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi rimanete sintonizzati. Per altri contenuti, vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Witcher 3, l'ultima stagione di Henry Cavill che arriverà su Netflix in 2 parti il 29 giugno e il 27 luglio.