The Witcher, arriva il primo Funko Pop per la serie Netflix: scopritelo!

Come ben sappiamo, i titoli d'intrattenimento del momento (e non solo) tendono prima o poi ad avere associati una o più wave di Funko Pop!, e in molti casi è davvero solo questione di tempo prima che queste vengano annunciate. E sembra proprio che per la serie Netflix The Witcher si stia avvicinando il momento.

Freschi del rinnovo di The Witcher per una terza stagione e dell'ulteriore espansione dell'universo ispirato ai romanzi di Andrzej Sapkoswki, oltreoceano c'è chi ha già avviato la campagna di pre-ordine per dei Funko Pop! a tema.

Sebbene non sia ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Funko, la catena di negozi Walmart ha infatti dato il via ai pre-ordini per il Funko Pop! di Geralt in sella a Roach, il suo fido destriero.

È probabile quindi che si tratti di una delle tante esclusive di Walmart, e che non faccia parte dei regular solitamente disponibili un po' in tutti gli altri store o online (si dovrà dunque vedere all'estero come verrà gestita la vendita di questo particolare funko), ma dovrebbe essere anche segno del fatto che presto seguirà l'annuncio della prima wave con il resto delle figure.

Quanto presto, è difficile dirlo: ci sono buone probabilità che possa accadere in concomitanza con l'arrivo della seconda stagione di The Witcher su Netflix il prossimo dicembre, ma non è per forza detto.

Ad ogni modo, i collezionisti possono ora iniziare a programmare i prossimi acquisti tenendo in considerazione anche l'arrivo dei Funko di The Witcher.

E voi, quali personaggi di The Witcher vorreste vedere in versione Funko Pop? Fateci sapere nei commenti.