The Witcher: arrivano nuove foto dal set della serie targata Netflix

Finalmente abbiamo una data, anzi, LA data: appena trasmesso al Lucca Comics & Games, il full trailer ufficiale di The Witcher annuncia la data d'uscita della serie e, di lì a poco, arrivano anche alcune nuove foto dal set che ritraggono Henry Cavill e altri membri del cast.

Le immagini ritraggono Henry Cavill e altri membri del cast intenti a girare alcune scene della nuova serie targata Netflix e ciò che balza immediatamente all'occhio è l'energia che esse trasmettono. La vera potenza delle foto, oltre che dai personaggi, viene trasmessa anche dai suggestivi paesaggi ed ambientazioni sullo sfondo: un grigio deserto, un freddo castello, un'innevata foresta ed una misteriosa stanza delle clessidre sono i background presentati in questa nuova galleria. Chissà che non saranno luogo di importanti avvenimenti nella serie.

"Basato sulle celebri saghe di libri e videogiochi, The Witcher è un racconto epico di famiglia e destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo dove spesso gli uomini sono più malvagi delle bestie. Ben resto il destino lo condurrà ad una potente maga e ad una giovane principessa, custode di un temibile segreto. I tre dovranno imparare a fare affidamento l'uno sull'altro in un paese sempre più instabile."

Con una sinossi così, la serie non può che promettere scintille e il cast non è certo da meno: Henry Cavill sarà Geralt di Rivia, affiancato da Freya Allan e Anya Chalotra, rispettivamente Ciri e Yennefer, Jodhi May è la regina Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson è Eist, Adam Levy sarà Mousesack, MyAnna Buring vestirà i panni di Aretuza e Millie Brady è la principessa Renfri.

The Witcher arriverà il 20 dicembre su Netflix e secondo la showrunner The Witcher sarà brutale.