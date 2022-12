The Witcher 3, arrivano i primi dettagli sull'ultima stagione con Henry Cavill

E' ancora fresca la notizia della sostituzione di Henry Cavill nei panni di Geralt of Rivia e dell'arrivo di Liam Hemsworth al suo posto nella quarta stagione di The Witcher. Fino ad allora, c'è ancora una stagione con Cavill. Da poco, a tal proposito, sono stati condivisi alcuni dettagli sull'episodio 1 e sul nuovissimo setting.

Per la terza stagione della serie c'è un misto tra curiosità, felicità e nostalgia nell'aria: la curiosità e la felicità per un'altra serie di un prodotto così amato dai fan, e una nostalgia anticipatoria della futura assenza del protagonista Henry Cavill.

Entertainment Weekly ha appena condiviso dei particolari tutti nuovi: il titolo del primo episodio della terza stagione di The Witcher sarà "Shaerrawedd". Il nome deriva dal nome delle rovine del libro Blood of Elves. D'altronde è stato da tempo annunciato che il terzo capitolo di The Witcher sarà più incentrato sui libri.

Sempre per Entertainment Weekly, la showrunner Hissirch ha affermato, riguardo al nuovissimo setting che: "Questo è uno dei set più grandi che abbiamo mai costruito. Era un set interno ed esterno. Ogni ripresa ha degli effetti speciali. Ovviamente c'è un combattimento, ma anche molto di più in questo spazio enorme. Ci sono blue screens ovunque, quindi noi ci mettiamo giusto il tocco finale. [...] Ci è voluto tanto per creare bene questo set. E' davvero importante per la storia".

The Witcher 3 uscirà nell'estate 2023.