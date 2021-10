The Witcher, in arrivo le nuove action figures della serie Netflix

Risale a un anno fa l'annuncio della partnership tra Netflix e McFarlane Toys, ed ecco finalmente le action figures dedicate alla serie TV The Witcher, uno dei titoli di punta della piattaforma streaming.

Dopo il recente lancio del primo Funko Pop! dedicato a The Witcher con Geralt di Rivia in sella al suo fidato Roach, la nota catena di negozi statunitense Walmart ha appena aperto i preordini per le nuove action figures prodotte da McFarlane Toys.

Le action figures, alte circa 18 centimetri, riproducono i personaggi di Geralt di Rivia, Ranuncolo (anche noto come il bardo Jaskier), e una Kikimora. Tutte le action figures sono ultra-articolate ed includono gli accessori specifici di ogni personaggio. I prezzi partono da 29,99$, fino ai 39,99$ per la Kikimora.

Dato l'avvicinarsi della release di The Witcher 2 su Netflix, prevista per il 17 dicembre, possiamo ipotizzare che ne possano uscire di nuove in futuro con una vera e propria linea dedicata ai personaggi della serie, anche in previsione della season 3 di The Witcher annunciata al TUDUM.

Ma cosa ci aspetta con la stagione 2? Secondo la descrizione ufficiale: "Convinto che Yennefer abbia perso la vita nella Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosca: Kaer Morhen, il luogo in cui è cresciuto. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lotteranno per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il potere misterioso dentro di sé".