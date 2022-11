The Witcher: in arrivo un altro spin-off della serie targata Netflix!

Mentre i fan di The Witcher non si sono ancora rassegnati all'idea dell'abbandono di Henry Cavill, indicendo una petizione per mantenerlo nel ruolo di Geralt, Netflix tira dritto e annuncia nuovi progetti. Dopo lo spin-off Blood Origin, pare che la piattaforma ne abbia già in cantiere un altro.

The Witcher ha rappresentato un grosso rischio da parte di Netflix. Il fantasy è un genere ostico da portare sullo schermo, soprattutto se deve tener conto di un materiale di partenza composto da libri e racconti già ampiamente metabolizzati dai fan. Ne sanno qualcosa le serie come Game of Thrones e Il Signore degli Anelli che, nonostante un lavoro meticoloso e investimenti da capogiro, non sono stati esenti da critiche da parte di un pubblico sempre più esigente.

The Witcher è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell'autore polacco Andrzej Sapkowski ed ha fatto la sua prima apparizione sulla piattaforma nel 2019. Dopo le prime stagioni di successo, Netflix non ha perso tempo e ha messo in campo tutte le sue forze migliori per confezionare il primo spin-off della serie: Blood Origin, di cui è stata già annunciata la data di uscita.

Con questo progetto ancora agli albori, la notizia che circola nelle ultime ore vorrebbe Netflix intenzionata a lavorare già su di un altro spin-off, che parrebbe essere incentrato su ''un famigerato gruppo di giovani disadattati nilfgaardiani chiamati Rats'', personaggi presenti nei libri e che verranno introdotti nell'universo Netflix nella terza stagione della serie principale.

Al momento poco si sa circa questo nuovo progetto, che rimane una semplice seppur eccitante indiscrezione. In ogni caso vi terremo aggiornati, come sempre, sugli sviluppi della vicenda!