The Witcher, ascoltate "Dona un soldo al tuo Witcher" in 12 lingue diverse!

In attesa di svelare la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, Netflix ha raccolto in un video tutte le versioni di "Dona Un Soldo Al Tuo Witcher", il brano cantato da Ranuncolo diventato virale in seguito al debutto della serie.

"Una melodia che ha attraversato il continente avanti e indietro, dimostrando che la musica è un linguaggio universale" si legge sul sito ufficiale della serie con Henry Cavill. Il video, che potete trovare all'interno della pagina, presenta la canzone performata in ben 12 lingue diverse, a partire dalla voce originale di Joey Batey fino ad arrivare alla versione italiana.

A proposito del brano, i compositori Sonya Belousova e Giona Ostinelli hanno creato una mezza dozzina di versioni diverse della canzone, muovendosi tra i più disparati generi musicali, da quelli medievali a quelli più moderni, incluso il rap.

Dopo un lungo stop causato dalla pandemia globale, lo ricordiamo, le riprese di The Witcher 2 sono ripartite a pieno regime lo scorso agosto, e a parte un rallentamento dovuto ad alcuni test risultati positivi i lavori non hanno subito ulteriori intoppi. Intanto, per stuzzicare la già altissima curiosità dei fan, Netflix ha pubblicato la prima pagina del copione di The Witcher 2.