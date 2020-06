The Witcher, avete ascoltato la splendida versione piano di Toss a Coin to Your Witcher?

The Witcher si è conclusa ormai da un po', per cui ci sembra il momento giusto per porvi (e porci, in fin dei conti) una domanda a bruciapelo: siete riusciti a togliervi dalla testa il ritornello della tanto amata/odiata Toss a Coin to Your Witcher?

C'è stato un momento in cui il mondo sembrava praticamente impazzito: più che le avventure di Geralt, Yennefer e Ciri era stata infatti la canzone composta da Sonya Belousova ed eseguita dal Jaskier di Joey Batey ad entrare di prepotenza nelle teste e nei cuori di tutti i fan dello show.

Pensate bene alla risposta che darete alla domanda di cui sopra, dunque, e nel caso in cui questa fosse positiva fuggite a gambe levate, perché con il video che stiamo per segnalarvi correreste il grosso rischio di rientrare in un loop da cui potrebbe essere ancora più difficile uscire.

Belousova ha infatti postato su YouTube il video di una splendida versione al pianoforte di Toss a Coin to Your Witcher: va detto che, probabilmente, l'assenza della parte cantata la rende forse meno invasiva della versione originale, quindi chissà, magari un tentativo potreste farlo... A vostro rischio e pericolo, s'intende!

A proposito di Joey Batey, l'attore di The Witcher si è dedicato a Dungeons & Dragons durante la quarantena; il regista Marc Jobst ha invece parlato del significato di una scena di The Witcher.